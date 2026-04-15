Wald und Natur: Jährliches Borkenkäfer-Monitoring gestartet

Grafenau (dpa/lby) - Borkenkäfer können in Wäldern verheerende Schäden anrichten. Mit regelmäßigen Zählungen überwacht die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) die Schwärmaktivität des Schädlings. Im April hat die jährliche Monitoring-Saison begonnen. Bayernweit seien rund 550 Lockstoff-Fallen aufgestellt worden, sagt Projektleiter Tobias Frühbrodt. Ist darin eine gewisse Anzahl an Borkenkäfern erreicht, machen sich Fachleute auf die Suche nach befallenen Bäumen, um diese schnellstmöglich zu entfernen.