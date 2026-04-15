Wald und Natur: Jährliches Borkenkäfer-Monitoring gestartet

Der Nationalpark Bayerischer Wald beteiligt sich seit vielen Jahren am Monitoring. Nach 2023 sei dieses intensiviert worden, sagt Sachgebietsleiter Jochen Linner. Um ein Überspringen des Borkenkäfers aus der naturbelassenen Schutzzone im Kern des Nationalparks auf angrenzende Privat- und Staatswälder zu verhindern, wird im Randbereich, der Managementzone des Nationalparks, der Borkenkäfer bekämpft. Dort seien etwa 30 Fallen aufgestellt worden. "Unsere Suchmannschaft steht bereit."