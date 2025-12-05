Unschöne Hinterlassenschaften des Holzeinschlages am Adler erregen dieser Tage die Gemüter vieler Wander- und Naturfreunde. So nicht nur, dass unmittelbar am viel frequentierten Wanderweg am Adler Bäume gefällt wurden und deren Stämme sowie Äste einfach kreuz und quer an Ort und Stelle liegen blieben, sondern auch, dass Wegweiser – wie im Bild zu sehen – offenbar von größeren Forst- und Holzfahrzeugen zerstört wurden, ohne dass sich jemand um eine Beseitigung der Schäden gekümmert hätte. „Das ist wahrlich kein Aushängeschild für den Wintertourismus im Thüringer Wald“, ärgert sich auch Rolf Weinberger, der als „Schneekopf-Rolf“ nahezu täglich auf den Wegen zum Schneekopf unterwegs ist. Ebenso ist die auch nach den nur für November angekündigten Betriebsferien weiterhin geschlossene Gehlberger Hütte ein Ärgernis.