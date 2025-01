"Das andere Problem ist die Trockenheit über die Fruchtreife hinweg. Der Baum ist nicht in der Lage, ausreichend Nährstoffe in den Samen zu pumpen und dadurch ist die Saatgutqualität nicht mehr so gut ist wie noch vor wenigen Jahren", schildert Ludwig. "Gerade Hitzetage über 30 Grad stressen die Bäume ungemein."