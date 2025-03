Als Beispiele nennt der Förster den Spessart und den Steigerwald in Bayern oder Nationalparks wie die Eifel in Nordrhein-Westfalen und Kellerwald-Edersee in Hessen. Im Schutzgebiet Heilige Hallen in Mecklenburg-Vorpommern gebe es die ältesten Buchen Deutschlands. "Überall können Sie solche Oasen finden, wo man sich besonders gut entspannen kann."