Die Fans des „Grünen Herzens“ müssen jetzt ganz stark sein. Thüringen gehört innerhalb der Europäischen Union nicht zu den Regionen mit überdurchschnittlich viel Wald. Das „Grüne Herz“, wie die Landesregierung den Freistaat mit dem Thüringer Wald, dem Schiefergebirge, der Rhön und dem Südharz vermarktet, liegt beim Anteil der Waldfläche weit unter dem EU-Durchschnitt von 41 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Europatags am vergangenen Wochenende mit.