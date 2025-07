In den Niederungen des Schmalkalder Raumes hat die Natur schon etliche Blätter von grün auf braun umgefärbt und es findet sich ordentlich Laub auf einigen Straßen. Das ist zwar nicht so ungewöhnlich für den Juli, aber 2025 scheint es ein bisschen mehr zu sein. „In Trusetal habe ich schon Leute beim Laubfegen gesehen“, sagt Stadtförster Lutz Klingler, dessen Revier jedoch in Brotterode ist. „Die lange Trockenheit wirkt sich durchaus etwas aus. Da verlieren Weichlaubhölzer früher ihre Blätter.“ Weiden etwa seien da mehr betroffen und auch Birken besonders anfällig. Und tatsächlich sind es die Bäume mit der weißen Rinde, unter denen schon mehr Herbstlaub raschelt. In anderen Südthüringer Regionen sieht es jedoch schlimmer aus, im Heldburger Unterland etwa, wo die eigentlich so starken Eichen teils klapprig wirken.