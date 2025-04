Die Stadt Römhild wurde als großer Waldbesitzer ausgewählt, um an einem Forschungsprojekt teilzunehmen, bei dem es darum ging, Konflikte um den „Wald der Zukunft“ zu analysieren und einvernehmliche Lösungen zu finden – in diesem Falle für den Kommunalwald der Stadt Römhild. Denn immer mal wieder sei es zwischen den verschiedenen Parteien und Interessengruppen – ob das nun die Stadt ist, das Forstamt, die Naturschutzbehörde, die Steinsburgfreunde oder die „Gleichbarchrotte“ – zu Konflikten gekommen, so Bürgermeister Heiko Bartholomäus gegenüber allen Anwesenden der Stadtratssitzung im April. Obwohl eigentlich alle das Gleiche wollen – nämlich einen gesunden Wald, der auch dem Tourismus und der Erholung dienen soll.