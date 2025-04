Ruhig liegt er da, der ehemalige Bahnhof von Stressenhausen. Einst war Herzog Georg II. hier unterwegs, erzählt der Förster, der an einem seiner Lieblingsplätze angekommen ist. Am Gleis 8 legt er eine Rast ein, schaut in die Ferne über sein Stressenhausen hinüber zum Straufhain bis zum Georgenberg. In der Ferne tun sich die Umrisse der Veste Coburg auf. Thomas Heim lächelt. Einige Wälder, die er von hier aus überblickt, haben den 64-Jährigen nun fast 31 Jahre auf Trab gehalten. Er war Förster des Reviers Straufhain im Forstamt Heldburg, Herr über 1300 Hektar Wald. Er schaut spitzbübisch, zufrieden: 31 Jahre lang durfte er das tun, was er sich immer gewünscht hatte.