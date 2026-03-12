Wald bei Mannheim: Mutmaßliches Gewaltverbrechen - Jugendlicher festgenommen

Mannheim - In einem Wald bei Mannheim ist eine 19-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Gewaltverbrechen aus. Ein 17-Jähriger sei dringend tatverdächtig und noch am Mittwochabend festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er werde einem Haftrichter vorgeführt. Die vorläufigen Untersuchungsergebnisse der Rechtsmedizin hätten den Verdacht auf eine Gewalttat bestätigt. Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen gebe es nicht.