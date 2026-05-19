Wal vor Dänemark: Dänemark will Buckelwal doch obduzieren

Anholt - Die dänischen Behörden wollen den Kadaver des als "Timmy" bekannten Buckelwals vor der Insel Anholt entfernen und eine Obduktion ermöglichen. Das Tier liege an einem gut besuchten Strand im flachen Wasser und werde dort Badegäste und Einheimische voraussichtlich stark stören, hieß es von der dänischen Umweltbehörde zur Begründung. Deshalb solle der Wal geborgen werden. "Derzeit wird an einer Lösung gearbeitet, die es gleichzeitig ermöglicht, eine Obduktion durchzuführen und wertvolle wissenschaftliche Proben für Forschungszwecke zu sichern", so Jane Hansen von der Umweltbehörde.