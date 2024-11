Wahrzeichen stark beschädigt: Freispruch im Prozess um Turm-Feuer beantragt

Arnstadt (dpa/th) - Im Prozess um den desaströsen Brand des historischen Neutorturms in Arnstadt plädiert selbst die Staatsanwaltschaft darauf, den Hauptangeklagte vom Tatvorwurf der Brandstiftung freizusprechen. Zwar sei es möglich, dass der Angeklagte den Brand im April zumindest indirekt verursacht haben könnte, so der Staatsanwalt. Allerdings habe im Verfahren mit seinen widersprüchlichen Zeugenaussagen nicht eindeutig aufgeklärt werden können, wer das Efeu am Turm entzündete und somit vermutlich den Brand verantworte.