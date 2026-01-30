Am 8. November 2025 feierte „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens am Staatstheater Meiningen Premiere. Der geizige Scrooge vertreibt alle aus seinem Laden, die ihm kein Geld einbringen, sondern nur welches von ihm verlangen: Angestellte, Kinder, Spendensammler. Als letzte Warnung wegen diesen schlechten Taten erscheinen Scrooge des Nachts drei Geister, die am Ende Mitgefühl in ihm stiften und ihn zum Teilen ermutigen.