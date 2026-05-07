Wahre Verbrechen Faszination True Crime – Was steckt hinter dem Phänomen?

"In der Realität ist es aber so, dass der Krimi im sozialen Nahraum stattfindet", erklärt Wollinger. Häufig stammen Täter aus dem engen Umfeld. Auch die Auswahl der präsentierten Opfer in vielen True-Crime-Formaten folge einem Muster, das nicht der Realität entspreche. "Die Opfer sind oft jung und weiblich, was viel aussagt", meint Wollinger. Sie vermutet, dass ein bestimmter Opfer-Typ mehr Aufmerksamkeit errege. Deswegen kämen auch oft Kinder als Opfer im True Crime vor.

Worüber und wie True Crime berichtet, hat dementsprechend Auswirkungen auf die gesellschaftliche Wahrnehmung von Sicherheit und Straftaten. Das weiß auch Fleiter: "Es ist eine riesengroße Verantwortung, der man sich immer bewusst sein muss. Dementsprechend kann ich die Kritik an dem Genre gut nachvollziehen", sagt der Podcaster. Ihm sei es wichtig, deutlich zu machen, dass seine erzählten Fälle nur einen Ausschnitt der Realität zeigten.

"Die Grenze des Zumutbaren wird oft überschritten"

Spannungsbögen, Plot-Twists, Cliffhanger – damit das Publikum dranbleibt, finden im True-Crime-Genre die gängigen Stilmittel der Unterhaltungsbranche ihre Anwendung. "Diese Formate sollen Menschenmassen anziehen", sagt Maria Schnelle vom Weißen Ring NRW. Dabei rücken vor allem die Täter in den Mittelpunkt: Wer hat es getan? Wie kommt man dem Täter auf die Schliche? Und vor allem: Was hat ihn zu der Tat getrieben? Fragen wie, an wen man sich als betroffene Person wenden könne oder wie Taten verarbeitet werden können, die rücken meistens in den Hintergrund.

Für die Opfer sei das oft unerträglich. "Die Grenze des Zumutbaren wird oft überschritten", sagt Schnelle. Geschädigte und Angehörige würden oft nicht mal gefragt oder darüber informiert, dass eine sie betreffende Tat Thema in einem True-Crime-Format wird. Stolpern sie irgendwo zufällig über ihren Fall, könne das traumatisierend wirken, meint auch die Soziologin Wollinger.

Manche Betroffene empfinden es allerdings als Empowerment, ihre Geschichte selbst in die Öffentlichkeit zu tragen. Immer wieder komme es vor, dass Menschen auf Formate wie "Verbrechen von nebenan" zukommen, weil sie aktiv von dem Erlebten erzählen wollen. "Es ist etwas, das sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert", sagt Fleiter. "Man darf nie vergessen, dass es keine fiktionalen Geschichten sind, sondern ganz viele Schicksale dahinterstehen."