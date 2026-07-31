«Wahre Katastrophe»: Regisseur Emmerich kritisiert Trumps Abriss am Weißen Haus

Berlin/Osnabrück - Hollywood-Regisseur Roland Emmerich hat den von US-Präsident Donald Trump veranlassten Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses scharf kritisiert. "Bei den Bildern musste ich beinahe weinen", sagte Emmerich der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der 70-Jährige, der in seinen Filmen selbst dreimal das Weiße Haus zerstörte, nannte den Abriss zugunsten eines geplanten Ballsaals einen schweren Verlust: "Im Grunde ist gerade das die wahre Katastrophe. Es war ja eine Katastrophe - eine politische."