Die Anfrage wurde vorige Woche im Bauausschuss gestellt. Ob die Wahlwerbung des Meininger Andreas Papst genehmigt worden sei, wollte Karsten Merkel von der SPD wissen. Dem war das großflächige Plakatieren des parteilosen Stadtrates Papst offenbar ein Dorn im Auge, die überdimensionalen Banner zu groß. Bürgermeister Fabian Giesder, ebenfalls SPD, informierte, dass alle Werbestandorte des Bundestags-Kandidaten genehmigt worden seien. Bei zwei von ihnen hätte es allerdings eine Rückfrage an Andreas Papst gegeben. Das seien genau die beiden großflächigen Banner in der Marienstraße und der Wettiner Straße gewesen. Da sie sich auf privatem Grund befinden, bedurften sie keiner gesonderten Genehmigung. Allerdings entsprechen sie nicht der Gestaltungssatzung der Stadt Meiningen. Aus diesem Grund sei Andreas Papst um eine Stellungnahme gebeten worden, so der Bürgermeister. Ansonsten habe auch das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen seines Wissens nach die Einhaltung der Wahlwerbung nicht beanstandet.