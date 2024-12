Wahlvorbereitungen: SPD und AfD stellen Landeslisten für Bundestagswahl auf

Listenplätze entscheidend

Der Listenplatz ist bei den meisten Parteien in Bayern entscheidend dafür, wer am Ende in den Bundestag einzieht oder nicht. Denn außer CSU-Bewerbern haben für gewöhnlich nur einzelne Kandidaten anderer Parteien Chancen auf ein Direktmandat. Entscheidend ist also die Landesliste: Je nach Wahlergebnis und Sitzverteilung im Parlament gilt eine entsprechende Anzahl von Kandidaten in der Reihenfolge der Liste der jeweiligen Partei in einem Land als gewählt.