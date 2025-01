Wahlvorbereitung: Weniger Parteien bei Bundestagswahl in Thüringen

Der Wahlausschuss will in einer öffentlichen Sitzung an diesem Freitag prüfen und entscheiden, welche der 15 Parteien die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen und mit ihren Landeslisten antreten können. Parteien, die im Gegensatz zu beispielsweise CDU, SPD, Grünen, Linke, AfD und FDP bisher in keinem Parlament vertreten sind, müssen Unterstützungsunterschriften vorlegen.