Wahlversprechen: CDU verspricht Eltern von Schulanfängern 250 Euro

Abwanderung in andere Bundesländer verhindern

Um mehr Lehrer in den staatlichen Schuldienst zu bekommen sei es zentral, Nachwuchslehrern direkt nach dem zweiten Staatsexamen ein Jobangebot zu machen. "Wir brauchen die schnellsten Einstellungsverfahren bundesweit", sagt Tischner. So lasse sich verhindern, dass junge Lehrer in andere Bundesländer abwanderten. Er habe den Eindruck, dass viele andere Bundesländer aktuell versuchten, Nachwuchs-Pädagogen aus dem Freistaat für sich zu gewinnen, weil die Einstellungsverfahren in Thüringen so lange dauerten, sagt Tischner.