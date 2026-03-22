München (dpa/lby) - Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Bayern finden in zahlreichen Landkreisen, Städten und Gemeinden die nachgelagerten Stichwahlen statt. Insgesamt stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeister-Posten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber und keine Bewerberin mehr als 50 Prozent der Stimmen holte. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.