 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen: Stichwahlen in Bayern

Wahltag im Bayern Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen: Stichwahlen in Bayern

In hunderten Fällen entscheidet sich am Sonntag in Stichwahlen, wer Landrat, Oberbürgermeister oder Bürgermeister wird. Wo wird es besonders spannend?

Wahltag im Bayern: Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen: Stichwahlen in Bayern
1
Die Wahlhelfer werden am Sonntagabend erneut viel Arbeit haben. (Archivbild) Foto: Pia Bayer/dpa

München (dpa/lby) - Zwei Wochen nach den Kommunalwahlen in Bayern finden in zahlreichen Landkreisen, Städten und Gemeinden die nachgelagerten Stichwahlen statt. Insgesamt stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeister-Posten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber und keine Bewerberin mehr als 50 Prozent der Stimmen holte. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.

Nach der Werbung weiterlesen

Die spannendste Wahl dürfte in München sein. Nach nicht endenden Negativ-Schlagzeilen kurz vor dem Wahltermin musste der amtierende Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) im ersten Wahlgang empfindliche Verluste hinnehmen. Sein Herausforderer Dominik Krause (Grüne) lag mit 29,5 Prozent in der ersten Runde nicht weit hinter Reiter zurück, der auf 35,6 Prozent kam.

In Nürnberg kommt es zur Stichwahl zwischen Amtsinhaber Marcus König von der CSU und dem SPD-Herausforderer Nasser Ahmed - mit deutlich besseren Chancen für König. In Augsburg muss Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) in der Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten Florian Freund antreten. Sie hatte im ersten Rennen einen deutlichen Vorsprung.