Wahlsonntag in Bayern: Wer sind die Stimmenkönige mit 72, 89 und 95 Prozent?

Es geht allerdings noch höher als die 89,1 Prozent des neuen und alten Landrats von Freyung-Grafenau: In den Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern kamen insgesamt sieben Kandidaten auf mehr als 90 Prozent der Stimmen. Ganz vorn: Frank Kunz (CSU) mit 95,2 Prozent in der großen Kreisstadt Dillingen an der Donau in Schwaben. Auch er trat als Amtsinhaber an - und ohne Gegenkandidaten. Letzteres gilt für alle Kandidaten, die auf mehr als 90 Prozent kamen.