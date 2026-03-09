Wahlsonntag in Bayern: Wer sind die Stimmenkönige mit 72, 89 und 95 Prozent?

Das beste Ergebnis aller Landräte fuhr am Sonntag demnach Sebastian Gruber (CSU) im niederbayerischen Freyung-Grafenau ein. Der Amtsinhaber verteidigte seinen Posten mit 89,1 Prozent. Der einzige Gegenkandidat, Sigi Bartl von den Grünen, kam dort auf 10,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Wie hoch Grubers Ergebnis ist, zeigt sich auch daran, dass der zweithöchste Wert für einen Landrat bei 75 Prozent liegt: Oliver Bär von der CSU holte diesen Stimmanteil im oberfränkischen Landkreis Hof - gegen Mitbewerber von SPD und FDP.