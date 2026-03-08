AfD dürfte zulegen

Die AfD dürfte ihr landesweites Ergebnis steigern - schon deshalb, weil sie diesmal in allen kreisfreien Städten und in allen Landkreisen mit eigenen Listen antrat. Und genau das sind die Wahlergebnisse, aus denen das Statistische Landesamt am Ende das landesweite Kommunalwahlergebnis ermitteln wird. Vor sechs Jahren hatte die AfD landesweit 4,7 Prozent der Stimmen geholt.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Bei allen wichtigen Personenwahlen scheint die Partei chancenlos. Bei den Landrats- und Oberbürgermeisterwahlen gab es am Sonntag nirgendwo einen AfD-Sieg. Und es war am späten Abend auch nicht absehbar, dass es AfD-Kandidatinnen oder -Kandidaten in Stichwahlen schaffen könnten.

Warten auf das landesweite Ergebnis

Das landesweite Ergebnis wird erst am Mittwoch feststehen. Dafür müssen die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt werden. Bei den Kommunalwahlen vor sechs Jahren war die CSU um gut fünf Prozentpunkte abgesackt und hatte landesweit nur noch 34,5 Prozent der Stimmen bekommen.

Für die SPD war es 2020 um rund sieben Prozentpunkte auf historisch schlechte 13,7 Prozent nach unten gegangen. Die Grünen hatten vor sechs Jahren mit 17,5 Prozent ihr bisher bestes Kommunalwahlergebnis erreicht. Die Freien Wähler kam 2020 auf 11,9 Prozent, die AfD holte 4,7 Prozent geholt. Gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen sind bei diesen Zahlen jeweils eingerechnet.