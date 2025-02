Nicht nur ein neuer Bundestag wird am 23. Februar gewählt, in einigen Orten der Region stehen zeitgleich am Sonntag auch Bürgermeisterwahlen an. Die folgende Übersicht zeigt, wo die Wahlberechtigten einen weiteren Stimmzettel ausfüllen müssen und darüber entscheiden, wer in der Stadt, der Gemeinde oder dem Ortsteil in den nächsten sechs Jahren Verantwortung übertragen bekommt.