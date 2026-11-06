Trump könnte das im neuen Kongress gefährlich werden. Abhängig von noch offenen Entscheidungen in zwei Staaten kommen die Demokraten im Senat auf 54 oder 56 der 100 Sitze. Es bräuchte also nur wenige republikanische Abweichler, um auf 60 Stimmen zu kommen: eine entscheidende Schwelle, um Gesetze in der Kammer zur Abstimmung zu bringen. Mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern könnte der Kongress gar ein Veto des Präsidenten überstimmen.

Gingrich: Midterms schmälern Vance' Chancen auf Präsidentschaft

Eine neue Dynamik bringt das Wahlergebnis zudem in den Vorlauf für die Präsidentschaftswahl 2028. Das Ausmaß der Niederlage der Republikaner sei so groß, dass sich das Feld potenzieller Kandidaten deutlich weite, analysierte der frühere republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich. "Hätte die Regierung einen großen Sieg errungen, hätte Vizepräsident JD Vance ein gewichtiges Argument dafür gehabt, als unvermeidlicher Kandidat zu gelten."

Gingrich sieht hingegen breite Unterstützung für ein anderes Regierungsmitglied. "Die Zahl der Menschen, die Außenminister Marco Rubio als Kandidaten aufstellen wollen, ist überwältigend." Anders als Vance und Trump werden Rubio und Gingrich eher dem traditionell-konservativen Flügel der Partei zugerechnet.

Medienberichten zufolge soll Rubio nach der Wahl bereits erwogen haben, sein Amt in der Regierung niederzulegen. Als Grund wurden Überlegungen zu seiner Zukunft genannt. Sein Ministerium wies das zurück. Rubio selbst sagte der "New York Times", es sei "immer sein Plan gewesen" bis zum Ende der Amtszeit in der Regierung zu bleiben. Nach seinen Ambitionen gefragt, sagte er: "Ich sage zu 2028 jetzt wirklich nichts mehr."