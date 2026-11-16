Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat einen neuen Anlauf für Änderungen am Wahlrecht zum Bundestag angekündigt. "Ich freue mich darüber, dass die Gespräche da sehr gut vorankommen und dass wir auch da zu einer Entscheidung kommen können", sagte Merz in München. "Das ist jedenfalls meine Hoffnung." Die Koalition werde bei ihrem Spitzentreffen an diesem Dienstag über das Wahlrecht sprechen. Auch bei den Beratungen der CSU-Vorstandssitzung, an der Merz teilgenommen hatte, sei das Wahlrecht Thema gewesen, sagte der CDU-Chef bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder.