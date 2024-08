Den morgendlichen Weg zum Schulbus ist Sabrina gewohnt, weil ihre Schule in einem anderen Ortsteil liegt. Doch in der Zeit vor den Ferien ist die Achtklässlerin immer mal wieder morgens von der Haltestelle zurück gekommen – Unterrichtsausfall, meldete unvermittelt das Handy. Ihre Eltern sind sauer, schließlich sollen die Kinder doch etwas lernen. „Wie soll jemand später ein Fach studieren, wenn der entsprechende Fachunterricht immer wieder ausfällt?“, fragt ihr Vater. Auch die Elternvertretung der Schule protestiert regelmäßig, nervt immer wieder sogar beim Schulamt. Aber in der Zeitung will man dann mit dem Beispiel der Schule doch lieber kein „großes Fass aufmachen“. Vielleicht aus Angst, die Kinder müssten es am Ende ausbaden, wenn die Schule an den öffentlichen Pranger gestellt wird.