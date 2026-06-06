Rund 14 Millionen Menschen in Deutschland sind zwischen 55 und 67 Jahre alt. Sie denken gerade an ihre Rente und sind verunsichert. Rund um die Uhr wird die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre propagiert, das Ende der „Rente mit 63“ (die tatsächlich erst mit knapp 65 Jahren möglich ist) und die Begrenzung des Arbeitslosengeldes für Ältere von zwei Jahren auf nur noch eines, bevor Grundsicherung und Armut drohen.