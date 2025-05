Der Unfall ereignete sich im Sommer vorigen Jahres. Die Rentnerin aus Walldorf wurde durch den Unfall schwer verletzt, das Schultergelenk musste im Krankenhaus durch eine Prothese ersetzt werden. Die 73-Jährige pocht nun auf Schadenersatz, erwägt dafür auch den Gang vor Gericht, wünscht sich zunächst aber ein klärendes Gespräch mit der CDU. Kreisvorsitzender Ralf Liebaug bedauert den Vorfall und betont: „Vom tragischen Vorfall selbst haben wir damals erst über die Berichterstattung in der Presse erfahren. Eine direkte Information durch Polizei oder Betroffene lag uns nicht vor. Unmittelbar nach Bekanntwerden haben wir jedoch selbstständig ermittelt, wer betroffen war, und umgehend den Kontakt gesucht.“ Der Austausch sei über die Tochter der verletzten Frau erfolgt. „Es fanden insgesamt vier Telefonate statt, in denen wir unsere Anteilnahme zum Ausdruck gebracht und unsere Unterstützung angeboten haben. Die Gespräche verliefen freundlich und offen. Von unserer Seite wurde zudem ein Krankenbesuch angeboten, der jedoch verständlicherweise in der damaligen Situation nicht gewünscht war. Dies wurde respektiert.“