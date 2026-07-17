Wahlperiode: Koalitionsvertrag in Hessen - wie ist die Situation heute?

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten Landesregierung in Wiesbaden steht unter dem Motto "Eine für alle". Also eine Koalition für alle Hessinnen und Hessen. Das Regierungsprogramm zählt einleitend Herausforderungen wie Ukraine-Krieg, "Wirtschafts- und Migrationskrise" sowie Klimawandel auf: "Noch nie waren es so viele auf einmal." Weiter heißt es: "Diese Herausforderungen bewältigen wir gemeinsam - oder gar nicht." Für diesen Anspruch beginnt nun die zweite Halbzeit in der planmäßig fünfjährigen Wahlperiode.