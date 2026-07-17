Wahlperiode Halbzeit in Hessen - Pläne und Probleme von Schwarz-Rot

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auch wenn vor der parlamentarischen Sommerpause im politischen Wiesbaden bereits eifrig Halbzeitbilanzen gezogen wurden - rein rechnerisch ist der Termin erst in diesen Tagen Mitte Juli. Der aktuelle Landtag hatte sich am 18. Januar 2024 konstituiert, eine Wahlperiode dauert in der Regel fünf Jahre. Welche Herausforderungen erwartet Schwarz-Rot in der zweiten Halbzeit der Legislatur? Welche Pläne hat die Landesregierung vor der nächsten Landtagswahl, die - wenn nichts dazwischen kommt - voraussichtlich im Herbst 2028 kommen wird?