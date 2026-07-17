Wahlperiode Halbzeit in Hessen - Pläne und Probleme von Schwarz-Rot

Streit zwischen Regierungsfraktionen und Opposition ist im Landtag alltäglich - wie aber kommen die beiden Koalitionäre miteinander aus? In Wiesbaden augenscheinlich besser als im Bund. Politologin de Nève urteilt: "Auch wenn der Spardruck zu Spannungen führt, werden diese Konflikte intern gelöst."

Selbst die schlagzeilenträchtige Neubesetzung beider Staatssekretärsposten im SPD-geführten Wirtschaftsministerium habe "zu keinen Verwerfungen in der Koalition" geführt. Rhein spricht von einem Umgang auf Augenhöhe, auch wenn die SPD bei der Wahl 2023 weitaus weniger Stimmen als die CDU geholt hat. "Jeden Montag ist in Hessen Koalitionsrunde, da diskutieren wir so lange miteinander, bis wir eine gemeinsame Position haben", hat Rhein einmal erklärt.