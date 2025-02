Wahlmöglichkeit: Weniger Direktkandidaten bei der Bundestagswahl

In allen Thüringer Wahlkreisen bewerben sich Kandidaten von AfD, SPD, CDU, Linke, FDP, Grünen und dem BSW. Die Freien Wähler treten mit Bewerbern in sieben Wahlkreisen und die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) in fünf an. Zudem stellen sich insgesamt fünf Einzelbewerber dem Wählervotum.