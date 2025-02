Natürlich wollen sie an diesem Abend vor allem über Inhalte sprechen. Eigentlich. Sie sind ja die Grünen. Wie keine andere der einflussreicheren deutschen Partei legt diese Partei Wert darauf, Inhalte und nicht Personen oder Parolen in den Mittelpunkt ihres politischen Handelns zu stellen. Also spricht der Bundesvorsitzende der Grünen, Felix Banaszak, an diesem Abend in einem kleinen Irish Pub in Erfurt, erst mal über Inhalte, große Linien. Etwa ein halbe Stunde lang.