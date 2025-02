Wahlkampfauftakt: Wagenknecht: Nur BSW-Wahl verhindert Weiter-so nach der Wahl

In bundesweiten Umfragen liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aktuell bei drei bis sechs Prozent, muss angesichts der Fünf-Prozent-Hürde also um den Einzug in den Bundestag zittern. Die Kundgebung auf dem Marienplatz, auf dem die Polizei rund 2.000 Zuhörerinnen und Zuhörer zählte, verlief abgesehen von einigen Zwischenrufern, die insbesondere die Russland- und Ukraine-Politik Wagenknechts und ihrer Partei anprangerten, ohne Zwischenfälle.