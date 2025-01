Wahlkampf: Union legt Anträge für schärfere Migrationspolitik vor

AfD bekommt Anträge nicht vorab

Merz will die Anträge in der anstehenden Plenarwoche in den Bundestag einbringen. Der CDU- und Unionsfraktionschef hatte angekündigt, die Anträge SPD, Grünen und FDP vorab zur Verfügung zu stellen. Die AfD bekomme sie nicht. "Es bekommen die ehemaligen Ampel-Fraktionen die Texte von uns mit der ausdrücklichen Bitte, darüber über das Wochenende zu sprechen und den Versuch zu unternehmen, in der nächsten Woche hier eine gemeinsame Entscheidung zu treffen", hatte der Unionsfraktionschef der "Heilbronner Stimme"-Mediengruppe in Künzelsau in Baden-Württemberg gesagt.