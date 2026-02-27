Wahlkampf um München Eisbachwelle, Wiesnbier, Tempo 30 und die Mieten

Grünen-Kandidat Krause setzt im Kampf gegen die hohen Mieten und für mehr Wohnraum unter anderem auf die Umwidmung von Büroflächen, von denen es rund 1,8 Millionen Quadratmeter in der Stadt gibt. Dafür will er eine Umwandlungsagentur ins Leben rufen. Amtsinhaber Reiter sieht das kritisch. Investoren hätten kaum Interesse an derartigen Projekten, weil sie nicht sonderlich rentabel seien.

Während die Grünen Enteignungen als absolut letztes Mittel im Kampf um Baugrundstücke für neue Wohnungen am Münchner Stadtrand nicht ausschließen wollen, lehnen Reiter und CSU-Mann Baumgärtner sie ab.

Finanzen

Mit rund neun Milliarden Euro ist der Haushalt der bayerischen Landeshauptstadt größer als der des Saarlandes - und doch ist das Geld knapp.

Während Baumgärtner, Krause und Reiter sich kürzlich auf einer Diskussionsveranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" relativ einig zeigten, dass die Lohnkosten in der Stadt nicht weiter steigen dürfen, spricht sich der CSU-Kandidat zusätzlich gegen "Goldrand-Lösungen" aus. "Muss ich für 100 Millionen ein Gebäude sanieren, wenn immer mehr Leute im Homeoffice sind?", fragt er mit Blick auf die geplante Sanierung eines städtischen Bürogebäudes.

Und wenn es 100.000 Euro koste, einen Baum in der Fußgängerzone zu pflanzen, dann sei das einfach zu teuer. Krause sieht weitere Einsparmöglichkeiten durch mehr Digitalisierung. Auch wenn möglicherweise in der Vergangenheit "ein bisschen viel ausgegeben" worden sei, betont Reiter, seine Stadt stehe zwar bilanziell "besser da als viele DAX-Unternehmen". Bei vielen Themen müsse man dennoch "deutlich auf die Bremse treten".

Die Welle

Doch neben den großen Herausforderungen, die München mit der ein oder anderen Metropole teilt, gibt es auch sehr spezifische Themen im Kommunalwahlkampf. Zum einen ist da DIE Welle. Die Surfwelle im Eisbach im Englischen Garten macht zuverlässig Schlagzeilen, seit sie vor rund einem halben Jahr verschwunden ist.

Seither beschuldigen Surfer die Stadtverwaltung und Politiker aller Couleur fordern, es müsse endlich etwas passieren mit dem alternativen Wahrzeichen des coolen, leicht anarchischen Münchens - sogar CSU-Mann Baumgärtner.

Die Wiesn

Ein noch größerer Touristen-Hotspot als die Eisbachwelle: die Wiesn. Der künftige Oberbürgermeister muss zum Start des weltberühmten Oktoberfestes nicht nur mit höchstens zwei Schlägen das erste Fass anzapfen, wenn er den Respekt seiner Wähler nicht verlieren will - er muss auch eine Meinung dazu haben, ob und wie sich das Volksfest, das als das größte der Welt gilt, weiterentwickeln kann.

Zu der Frage, ob es neben den großen Marken Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten auch anderes Bier geben soll, haben die Kandidaten sich bislang unterschiedlich positioniert.

Während die Grünen die Offenheit für weitere Münchner Marken sogar in ihr Wahlprogramm aufgenommen haben, und CSU-Kandidat Baumgärtner nach anfänglicher Skepsis inzwischen sogar ein Bürgerbegehren von Giesinger Bräu unterschrieben hat, mit dem die Brauerei einen Bürgerentscheid über ihre Zulassung zur Wiesn erzwingen will, hält OB Reiter sich in der Frage bislang bedeckt. Sein Partei-Kollege und Wiesn-Chef Christian Scharpf (ebenfalls SPD) kritisierte das Vorgehen der Brauerei zuletzt scharf.