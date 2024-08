Wolf nennt AfD faschistische Partei

In Thüringen und Sachsen werden am Sonntag die Landtage gewählt. Das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte in beiden Ländern bei der Regierungsbildung eine Rolle spielen. In Thüringen könnte es nach Umfragen sogar zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und BSW um Platz zwei kommen. Liegt das BSW vor der CDU, will Wolf Ministerpräsidentin werden.