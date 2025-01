Wahlkampf: Stadt: Grünen-Wahlwerbung auf Siegestor nicht genehmigt

Die Polizei hatte die Projektion am Freitagabend nach eigenen Angaben beendet, weil die Verantwortlichen vor Ort keine Genehmigung der Stadt vorweisen konnten. Die Grünen hatten zuvor eine Kampagne angekündigt, bei der sie Habeck in verschiedenen deutschen Großstädten mit dem Schlagwort "Bündniskanzler" an Fassaden projizieren.