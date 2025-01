Wahlkampf: Söder: Schwarz-Grün würde Union schwächen

Nürnberg (dpa/lby) - CSU-Parteichef Markus Söder hat seine auch in der Union umstrittene Ausschlusspolitik gegenüber den Grünen verteidigt. Schwarz-Grün sei die mit Abstand unbeliebteste Koalitionsvariante in Deutschland, sagte Söder bei einer Veranstaltung des Presseclubs seiner Heimatstadt Nürnberg. "Wer Schwarz-Grün propagiert, wird am Ende eine schwache Union, aber eine starke AfD bekommen", betonte Söder. "Österreich zeigt, dass dieses Modell - das Beste aus beiden Welten zu vereinbaren - nicht klappt", erklärte er.