Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz will nach dem Ende seiner Kanzlerschaft keinen weiteren Beruf ausüben. Erst einmal gehe er davon aus, weiter Bundeskanzler zu sein, sagte der SPD-Politiker im Videopodcast "Jung & Naiv". "Aber aus meiner Sicht ist es nicht so, dass da jetzt noch hinterher was anderes kommen soll." Danach wolle er wieder "ganz normaler Bürger" sein.