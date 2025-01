Plakate mit Kandidaten-Porträts, Auftritte in den sozialen Netzwerken und an der Seite von Promis, Kaffeerunden und Bratwurst am Infostand: Keine sechs Wochen sind’s mehr bis zur Bundestagswahl. Eine Umfrage unter den Sonneberger Kreispartei-Chefs zum bevorstehenden Winterwahlkampf.