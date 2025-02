Wahlkampf: Merz will als Kanzler nicht auf AfD-Stimmen setzen

"Garantie" für Änderungen in Asyl- und Wirtschaftspolitik

Die nächste Regierung müsse Entscheidungen in der Wirtschafts- und Migrationspolitik treffen, betonte Merz beim Hallenrundgang. "Dafür stehe ich persönlich ein. Genauso wie sehr klar ist und ohne jeden Zweifel klar bleibt: Wir werden mit der AfD nicht zusammenarbeiten", ergänzte er. "Wir haben mit der nie zusammengearbeitet, wir werden mit der nicht zusammen arbeiten. Und da braucht sich niemand Sorge zu machen, dass dies stattfindet. Es findet mit uns, mit mir, nicht statt." In der "Bild am Sonntag" gab Merz den Wählerinnen und Wählern eine "Garantie", dass es in der Wirtschaftspolitik und in der Asylpolitik eine wirkliche Wende geben werde.