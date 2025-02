München - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat vor einem weiteren Bedeutungsverlust der Europäer in der internationalen Weltordnung gewarnt. Die Gespräche zwischen den USA und Moskau, die es "offensichtlich in den letzten Tagen gegeben hat", gäben einen "kleinen Vorgeschmack" auf die Veränderungen, die auch eine Reaktion Deutschlands und Europas erforderlich machten: "Wir werden unsere Rolle neu definieren müssen", sagte der CDU-Chef bei einer Wahlkampfveranstaltung in München.