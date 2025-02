Wahlkampf Merz: "Vier Prozent sind vier Prozent zu viel für die FDP"

Zum jüngsten Vorstoß der FDP - sie will das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz der Union mit der europäischen Asylreform verknüpfen und noch vor der Wahl zur Abstimmung bringen - sagte Merz: "Unser Zustrombegrenzungsgesetz ist in der letzten Woche abgelehnt worden." Der Vorstoß der FDP richte sich deshalb in erster Linie an SPD und Grüne. Die Rest-Ampel müsse jetzt eine Antwort darauf geben.