Wahlkampf: Kretschmer löst mit Brandmauer-Äußerung breite Debatte aus

Dresden (dpa/sn) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht sich mit seinen Äußerungen zur Brandmauer Kritik und Fragen ausgesetzt. "Wer noch über Brandmauern redet, hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wir müssen mit jedem reden, der reden will", sagte Kretschmer dem "Handelsblatt". Angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse in Ostdeutschland fordert er Bereitschaft zu Gesprächen mit allen anderen Parteien. Der Begriff Brandmauer steht für die Positionierung der Parteien, nicht mit der AfD zu kooperieren.