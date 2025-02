Diese Verspätung ist für Wahlkampfzeiten, in denen die Politiker quer durchs Land von einem Termin zum nächsten hetzen, fast schon ungewöhnlich kurz. Nur eine halbe Stunde nach dem angekündigten Redebeginn steht Sahra Wagenknecht auf der Bühne im Congress Center der Erfurter Messe. Wie immer gedeckt gekleidet mit anthrazitfarbenem Oberteil, Rock und Stiefeletten in schwarz. „Die Stimme der Vernunft in einem Meer von Wahnsinn“, hat sie der frühere MDR-Moderator Steffen Quasebarth, jetzt BSW-Politiker in Thüringen, angekündigt. Als die Frau, die sich nicht verbiegen lasse – weder von den Medien noch von den anderen Parteien. Den „alten Parteien“, wie sie beim BSW genannt werden.