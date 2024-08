Thomas Kemmerich muss jetzt dringend in das Restaurant gleich beim FDP-Wahlkampfstand am Suhler Dianabrunnen. Es ist später Vormittag und er hat nicht gefrühstückt. Der 59-jährige Spitzenkandidat der Thüringer FDP bestellt eine große Cola und ein Croissant. Der junge Kellner duzt ihn umstandslos. Kemmerich reißt das Gebäck in mundgerechte Stücke und steckt sie sich beim Reden in den Mund. Politiker sein, erst recht in Wahlkampfzeiten, ist nichts für Leute mit schwachem Magen.