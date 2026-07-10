Wahlkampf in Berlin: Berlins Finanzsenator Stefan Evers vor neuen Aufgaben

Berlin - Stefan Evers ist in der Berliner Landespolitik ein bekanntes Gesicht. Der studierte Jurist ist seit 2023 Finanzsenator und hat nach dem Rücktritt von Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson Ende April zusätzlich auch deren Aufgaben übernommen. Bei der Frage, wer in der Berliner CDU für noch höhere Ämter geeignet wäre, wurde auch in der Vergangenheit schon häufig sein Name genannt. Nun soll er nach dem Vorschlag der CDU-Kreisvorsitzenden Spitzenkandidat der Partei bei der Abgeordnetenhauswahl werden.