Dutzende Strafanzeigen wegen zerstörter, beschmierter oder gestohlener Wahlplakate beschäftigen derzeit die Polizei in Südthüringen. Trotz des deutlich verkürzten Wahlkampfs in diesem Jahr kamen über eine Woche vor der Wahl bereits mehr Anzeigen zusammen als im gesamten Landtagswahlkampf im vorigen Jahr, sagte die Sprecherin der Landespolizeiinspektion (LPI) in Suhl, Julia Kohl. Betroffen sind Plakate aller Parteien und meist gehe es nicht um einzelne Plakate, sondern es würden in ganzen Straßenzügen Plakate beschädigt, was sich dann nur in einer Anzeige niederschlage.