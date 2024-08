Wahlkampf: Hitziger Disput zwischen Ramelow, Voigt und Höcke in Suhl

Suhl (dpa/th) - Ministerpräsident Bodo Ramelow hat wenige Tage vor der Landtagswahl an die anderen Parteien appelliert, in Thüringen für eine stabile Regierung zu sorgen. "Es darf keine Minderheitsregierung entstehen", sagte der Spitzenkandidat der Linken bei einer Wahlarena der Zeitung "Freies Wort" in Suhl. Wer nach der Abstimmung am 1. September unter den demokratischen Parteien die meisten Stimmen habe, müsse auf die anderen zugehen. "Ich werde mit der CDU selbstverständlich reden, wenn sie mich einlädt", so Ramelow.