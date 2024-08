Wahlkampf: Gysi: Deutschland darf nicht an Waffenlieferungen verdienen

Gysi und Ramelow warben für Stimmen für die Linke. "Alles, was wir an Blau brauchen, ist der Himmel", sagte Ramelow in Anspielung an die AfD, die in den Umfragen vorn liegt. "Ich stehe für Sie die nächsten Jahre im vollen Einsatz zur Verfügung", so der 68-Jährige. Er steht seit 2014, mit einer kurzen Unterbrechung an der Spitze einer rot-rot-grünen Regierung, die seit 2020 keine eigene Mehrheit mehr hat. Die Linke liegt in Wahlumfragen derzeit zwischen 13 und 14 Prozent. Das ist etwa halb so viel wie vor fünf Jahren.