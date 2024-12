Wahlkampf: Grünen-Chef lädt Merz zum Bier ein

Klimaneutralität 2045 für Grüne nicht verhandelbar

Linnemann und Banaszak machten einmal mehr grundlegende Unterschiede zwischen Union und Grünen deutlich. Die Union wolle einen Politikwechsel bei Migration, Wirtschaft und Sozialpolitik. "Das ist mit diesen Grünen nicht zu machen", sagte Linnemann. Das sagt auch CDU-Chef Merz immer wieder. Im Gegensatz zu ihm schließt CSU-Chef Markus Söder eine Zusammenarbeit mit den Grünen jedoch generell aus.

Banaszak sagte, die Grünen seien sich einig mit der Union, dass man Frieden in der Ukraine und in Europa nicht dadurch erreiche, "dass wir uns vor einem imperialen Aggressor wie Wladimir Putin in den Staub werfen." "Ansonsten unterscheiden wir uns sehr", fügte er hinzu.

Merz habe keinen Plan, wie man in diesem Land weiter in eine zukunftsfähige Wirtschaft investieren könne und scheine auch kein Interesse an einem konsequenten Klimaschutz zu haben. "CDU und CSU wollen aus unserem Land ein Industriemuseum machen", sagte Banaszak. Das Ziel, 2045 Klimaneutralität zu erreichen, nannte er "nicht verhandelbar".